Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу оценил встречу Турции и Армении

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу положительно оценил встречу спецпредставителей Турции и Армении на границе двух государств.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Прошедшая на границе Армении и Турции встреча между Сердаром Кылычем и Рубеном Рубиняном была важна. Нормализация отношений и возобновление связей между Турцией и Арменией являются важными элементами для стабилизации и процветания Южного Кавказа", - написал он.