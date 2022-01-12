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Спецпредставитель ЕС обеспокоен провокацией Армении на границе с Азербайджаном

Спецпредставитель ЕС обеспокоен провокацией Армении на границе с Азербайджаном Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выразил обеспокоенность провокацией Армении на границе с Азербайджаном.
Внешняя политика
12 января 2022 г. 11:49
Спецпредставитель ЕС обеспокоен провокацией Армении на границе с Азербайджаном

Специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар выразил обеспокоенность провокацией Армении на границе с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом Т. Клаар написал на своей странице в Twitter.

"Глубоко обеспокоен сообщениями о новых инцидентах и несчастных случаях на армяно-азербайджанской границе. Важно, чтобы стороны снизили напряженность и в полной мере использовали доступные механизмы, в частности горячую линию между министерствами обороны, созданную под эгидой ЕС в ноябре 2021 года. ЕС готов сотрудничать со сторонами в целях дистанцирования сил и подтвердить нашу готовность оказать дополнительную поддержку в работе с Арменией и Азербайджаном по делимитации и демаркации границы", - отметил спецпредставитель ЕС.

В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в полдень 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Назаров Аяз Азер оглу.

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