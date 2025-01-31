Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе

Азербайджан сотрудничает с Европейским Союзом в двустороннем и многостороннем форматах в рамках программы "Восточное партнерство" с 2009 года.

Азербайджан сотрудничает с Европейским Союзом в двустороннем и многостороннем форматах в рамках программы "Восточное партнерство" с 2009 года.

Сегодня Азербайджан стал одним из крупнейших торгово-экономических партнеров ЕС и играет исключительную роль в энергоснабжении нескольких стран-членов организации.

Однако сотрудничество с ЕС имеет большое значение не только в экономической, но и в политической сфере. С 1 ноября прошлого года назначен новый специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии - Магдалена Гроно.

Она уже побывала свой первый официальный визит в Азербайджан и Армению и была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где обсуждались вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

В интервью Report М.Гроно рассказала об итогах визита в регион, путях проведения ЕС сбалансированной политики в отношениях с Баку и Ереваном, а также о шагах, которые необходимо предпринять для развития партнерства между ЕС и Азербайджаном.

- Вы побывали уже в регионе после вступления в должность специального представителя ЕС по Южному Кавказу. Какие впечатления сложились у вас от консультаций с Азербайджаном и Арменией?

- Действительно, в качестве спецпредставителя ЕС я посетила Азербайджан 7-8 января, а затем была в Армении. Это были своевременные и важные визиты, во время которых у меня была возможность встретиться с высшим руководством обеих стран, а также встретилась с рядом других официальных лиц и представителей гражданского общества. Я услышала обнадеживающие заявления относительно мира и стабильности в регионе, зачастую отличающиеся по тональности, которую мы слышали в публичном пространстве. Это касается и продолжения процесса нормализации между двумя странами.

Я настоятельно призвала стороны сохранять импульс, созданный благодаря прогрессу, достигнутому за последний период, особенно на двустороннем треке с декабря 2023 года.

В этом контексте я подчеркнула важность обеспечения спокойной и позитивной среды, способствующей достижению соглашений по нерешенным вопросам, будь то мирный договор или гуманитарные проблемы, желательно как можно скорее.

Я считаю, что важный первый этап нормализации уже дает результаты: у Азербайджана и Армении есть структурированная и хорошо организованная основа для обсуждений, с четкой согласованной базой и сферой охвата.

Сейчас настало время проявить политическую волю, необходимую для того, чтобы раз и навсегда перевернуть страницу конфликта, согласовать взаимоприемлемые решения всех вопросов и обеспечить мирную и более процветающую жизнь для всего населения региона.

- Сейчас между Азербайджаном и Арменией ведутся прямые переговоры, в чем в этом случае заключается ваша миссия?

- Двусторонний трек по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией был ключевым в достижении существенного прогресса за прошедший год, прежде всего по мирному договору, делимитации и демаркации границы и пр.

Мы все помним знаковое совместное заявление Азербайджана и Армении от 7 декабря 2023 года, в результате которого стороны договорились об организации COP29 и взаимном освобождении заключенных.

Тогда Армения и Азербайджан указали, что продолжат свои обсуждения по дополнительным мерам по укреплению доверия и призвали международное сообщество поддержать их усилия.

Это и есть контекст моей миссии: изучить со сторонами, как ЕС мог бы наиболее эффективно поддержать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и более широкое региональное сотрудничество.

Мы определили несколько областей с пониманием, что ЕС готов сделать больше. В Баку и Ереване мы договорились, что ЕС продолжит поддерживать двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией с фокусом на конкретных аспектах связности и гуманитарных вопросах, особенно разминировании и решении проблемы пропавших без вести, и поддержкой инициатив по региональной кооперации.

- Деятельность ЕС иногда подвергается критике в вопросе отношения к Азербайджану и Армении, ее называют несбалансированной. Что делается для исправления ситуации?

- Мы всегда внимательно прислушиваемся к любой критике или мнениям и пытаемся понять, в чем их суть. Стремимся прояснить возможные недоразумения и развеять любую возможную дезинформацию.

Я твердо намерена действовать, чтобы избежать любые возможные заблуждения, вести прозрачный, честный и постоянный диалог со сторонами. Как вы знаете, мой офис ежедневно контактирует с различными представителями в обеих странах. У нас есть контакты в правительствах, среди представителей гражданского общества, местных экспертов и международных структур, работающих на местах. Это позволяет иметь более точное понимание ситуации и различных тенденций.

Во время моего визита я также подробно обсудила в Баку, как перестроить и возобновить политический диалог между ЕС и Азербайджаном на высшем и всех других уровнях.

Я услышала интересные предложения и передала их в Брюссель. Мы намерены продвигаться вперед в нашей двусторонней повестке с новой энергией, с лучшим пониманием того, где мы находимся и чего хотим достичь. Отношения ЕС-Азербайджан, безусловно, не ограничиваются вопросами энергетики и безопасности.

В том же духе отношения ЕС-Армения являются обширными – и, конечно, не ограничиваются нашей помощью в текущих реформах, демократии и правах человека. Наши двусторонние повестки намного шире.

Что касается восприятия, я также могу заверить вас, что ЕС – как я часто читаю и здесь, и там – не намерен создавать новые разделительные линии, участвовать в "играх с нулевой суммой" или продвигать "скрытую повестку" в регионе. Наоборот, мы здесь по просьбе Баку и Еревана и с четким желанием помочь нашим странам-партнерам, Армении и Азербайджану, двигаться вперед к стабильному, безопасному и процветающему будущему. Эта помощь определяется масштабом и глубиной взаимодействия, которые запрашивают Баку и Ереван.

ЕС твердо привержен этому стратегическому региону и партнерству как с Азербайджаном, так и с Арменией как с равноправными партнерами.

- В целом, каковы ваши приоритеты в политике на Южном Кавказе? Какие различия мы увидим в вашей деятельности по сравнению с политикой, проводимой вашим предшественником?

- Как у спецпредставителя, у меня есть очень четкие политические цели и мандат, предоставленный государствами-членами ЕС. Я намерена опираться на мой опыт взаимодействия с проблемами в этом регионе за последние десятилетия. Страны ЕС продолжат скоординированный и проактивный подход к Южному Кавказу.

- Южный Кавказ богат природными ресурсами и поэтому является регионом, где сталкиваются различные интересы и иногда возникает напряженность. Каким будет ваш вклад в обеспечение мира и стабильности здесь?

- Как я уже упоминала, ЕС в целом и я как спецпредставитель, продолжим работать с партнерами для содействия миру и стабильности, вместе с другими соответствующими структурами ЕС, поддерживая процесс двусторонней нормализации через помощь в сферах связности и гуманитарных вопросов, а также в любых других областях, которые могут запросить Баку и Ереван. Мы также стремимся поддерживать нормализацию в более широком общественном смысле.

- Основываясь на результатах нынешнего визита и предыдущих наблюдениях, каковы, по вашему мнению, пути развития отношений между Азербайджаном и ЕС? Какие шаги необходимо предпринять сторонам?

- Мои контакты с азербайджанскими коллегами развивались на протяжении последних двух десятилетий. До нынешней должности я работала главным дипломатическим советником президента Шарля Мишеля, а также советником по внешней политике президента Дональда Туска. Я тесно работала с азербайджанскими коллегами и имела возможность наблюдать за траекторией отношений между ЕС и Азербайджаном.

Во время моего недавнего визита в Баку я внимательно выслушала позиции моих собеседников, их оценку нашего сотрудничества, а также некоторые их претензии. Я передала все это новому руководству ЕС в Брюсселе.

Ожидаю, что эти обмены продолжатся в ближайшие месяцы с целью достижения общего взаимопонимания как можно скорее.