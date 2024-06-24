Спецпредставитель ЕС: Азербайджан и Армения как никогда близки к заключению мирного договора

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар в интервью Report ответил на вопросы о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, о том, как установление мира в регионе повлияет на сотрудничество с Европейским союзом,

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар в интервью Report ответил на вопросы о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, о том, как установление мира в регионе повлияет на сотрудничество с Европейским союзом, а также о минной опасности на освобожденных территориях Азербайджана.

- Вы регулярно посещаете Азербайджан и Армению для встреч с государственными лицами. Как вы оцениваете прогресс, достигнутый на пути к миру в этом году? Какова роль ЕС в поддержке мирных переговоров?

- Действительно, я регулярно посещаю Азербайджан и Армению в рамках выполнения своего мандата по содействию диалогу, безопасности, стабильности и миру в регионе.

Мы ценим заинтересованность лидеров и других официальных лиц держать нас в курсе как политических событий в регионе, так и развития мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Мы также обмениваемся мнениями о том, как лучше использовать возможности для укрепления мира в регионе, что означает содействие ЕС на высоком уровне по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Хотя в последние месяцы международное участие в мирных переговорах было более ограниченным, чем в течение двух предыдущих лет, мы с радостью отмечаем прогресс, достигнутый в ходе двусторонних армяно-азербайджанских встреч.

Мы приветствовали и высоко оценили такие позитивные события, как совместное заявление от 7 декабря 2023 года по COP29 и освобождение заключенных, соглашение по началу делимитации границы от 19 апреля 2024 года, которое подтвердило важность Алматинской декларации 1991 года как основы для будущей работы по делимитации границы, а также последующие работы по делимитации и демаркации.

Все это создало благоприятные условия для заключения долгожданного мирного договора, и, насколько я понимаю, сейчас стороны как никогда близки к соглашению, которое, при наличии политической воли, может быть подписано в самое ближайшее время.

Следует также приветствовать тот факт, что нынешняя весна стала одним из самых спокойных периодов на местах за последние десятилетия.

Я считаю, что стороны находятся на правильном пути, и надеюсь, что позитивный прогресс продолжится и вскоре будут достигнуты дальнейшие конкретные соглашения и осуществлены по укреплению доверия.

Что касается мирного договора, то большинство его элементов уже согласовано, а оставшиеся нерешенными вопросы, как я полагаю, могут быть легко согласованы.

ЕС, по-прежнему, готов поддержать этот процесс любым способом, который стороны сочтут полезным, будь то содействие переговорам, организация встреч или обсуждение возможностей, чтобы поддержать стороны в построении более взаимосвязанного Южного Кавказа после подписания мирного договора.

- Как установление мира в регионе повлияет на сотрудничество с Европейским Союзом? Каким образом ЕС может поддержать открытие региональных коммуникаций после заключения мирного соглашения между двумя странами? Является ли инвестирование в эти проекты приоритетом для ЕС?

- Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном окажет огромное влияние на обе страны и весь регион. Это создаст совершенно новую ситуацию, в которой возможности для торговли и экономического взаимодействия автоматически возрастут. А население Азербайджана и Армении впервые получит возможность по-другому взглянуть на свое будущее.

Это также повлияет на то, как ЕС сможет работать в регионе, поскольку это позволит нам участвовать в более широком региональном сотрудничестве, включающем все три страны Южного Кавказа.

Как уже неоднократно говорилось, ЕС готов поддержать преимущества мира в регионе во всех секторах с помощью различных инструментов, с особым акцентом на региональную связанность и транспорт в зависимости от договоренностей между сторонами.

В то же время достижение мира, вероятно, сделает Азербайджан и Армению более привлекательными и для других прямых иностранных инвестиций.

В целом, это создаст новую среду, в которой обе страны и их граждане смогут пожинать плоды взаимодействия и сотрудничества, это позволит им снова узнать друг друга и поможет раз и навсегда перевернуть страницу вражды на благо будущих поколений.

- Известно, что Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран в мире. Обсуждался ли вопрос предоставления Азербайджану корректных карт минных полей на освобожденных территориях во время переговоров с армянскими официальными лицами? Какова поддержка со стороны ЕС в решении проблемы мин и какие будущие проекты планируется реализовать в этом направлении?

- Как я сам убедился во время поездки в Агдам и в ходе взаимодействия с ANAMA и другими азербайджанскими официальными лицами в Баку, загрязнение минами является одной из самых больших проблем, которые Азербайджану придется решать.

Мы выражаем солидарность со всеми пострадавшими от минных инцидентов и их семьями. ЕС и государства-члены предоставили почти 13 миллионов евро с 2020 года в рамках инициативы Team Europe и надеются продолжить поддержку Азербайджана в его усилиях, выделив дополнительно 5 миллионов евро на 2024 год.

Мы очень воодушевлены темпами работы, проводимой ANAMA и другими организациями в Азербайджане. ЕС и другие страны работали над этим вопросом с Арменией и Азербайджаном в течение последних нескольких лет, в том числе и предоставляя экспертные знания.

Мы продолжим работать над расширением сотрудничества между Арменией и Азербайджаном по этому вопросу. В конечном итоге надеемся увидеть, как обе страны присоединятся к Оттавской конвенции, что станет еще одним важным шагом к тому, чтобы мины в регионе остались в прошлом.