Спецпредседатель ЕС: Брюссель уделит особое внимание вопросам разминирования и пропавших без вести

13:34

Евросоюз будет уделять особое внимание решению вопросов разминирования и пропавших без вести лиц.

Об этом в интервью Report заявила специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно.

Она подчеркнула, что в ходе визита в Баку и Ереван они изучили, как ЕС может более эффективно содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также развитию регионального сотрудничества.

"На данном этапе мы определили несколько ключевых направлений, учитывая готовность ЕС активизировать свою поддержку. В Баку и Ереване мы договорились, что ЕС продолжит содействовать двусторонним переговорам между Азербайджаном и Арменией, уделит внимание важным аспектам их взаимоотношений и гуманитарным вопросам, в частности, разминированию и поиску пропавших без вести, а также будет способствовать региональному сотрудничеству."

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.