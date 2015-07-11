​Спецпосланник Госдепартамента: США поддержат будущие проекты Азербайджана

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор является проектом, отличающимся своей сложностью как с коммерческой, так и с политической и дипломатической точки зрения. США напрямую оказывает данному проекту дипломатическую поддержку".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем брифинге заявил спецпосланник и координатор Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн.

По его словам, Южный газовый коридор является проектом, гарантирующим энергобезопасность Европы: "Мы продолжим оказывать помощь данному проекту во всех структурах, где представлены США. Считаем, что он является ключом в обеспечении энергобезопасности Европы и проект даст свои результаты. К строительству Южного газового коридора уже приступили. США также будут поддерживать будущие проекты Азербайджана".