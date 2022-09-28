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Специальный посланник Франции по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Специальный посланник Франции по Южному Кавказу посетит Азербайджан Специальный посланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей до конца недели посетит Азербайджан для содействия в урегулировании нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 18:00
Специальный посланник Франции по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Специальный посланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей до конца недели посетит Баку для содействия в мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель МИД Франции.

"В продолжение переговоров президента республики Эмманюэля Макрона с его азербайджанским и армянским коллегами посол Рокфей, специальный посланник по Южному Кавказу, направится на этой неделе в Баку, а затем в Ереван", - указали в министерстве.

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Версия на английском языке France's special representative for South Caucasus due in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fransanın Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir

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