Специальный посланник Франции по Южному Кавказу посетит Азербайджан

Специальный посланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей до конца недели посетит Азербайджан для содействия в урегулировании нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией.

Специальный посланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей до конца недели посетит Баку для содействия в мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду официальный представитель МИД Франции.

"В продолжение переговоров президента республики Эмманюэля Макрона с его азербайджанским и армянским коллегами посол Рокфей, специальный посланник по Южному Кавказу, направится на этой неделе в Баку, а затем в Ереван", - указали в министерстве.