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Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана

Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана Специалисты стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 19:11
Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана

Специалисты стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках международной конференции "Жизнеспособные и устойчивые города наследия", которая пройдет в Баку с 9-го по 13 октября 2023 года, представители стран-членов Организации тюркских государств и других международных организаций посетят Ичеришехер, Шушу и Шеки.

В рамках визита состоится ознакомление с историческими памятниками, а также с реставрационными работами, проведенными в послевоенное время.

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