Специалист по колониальной политике: Борьба Азербайджана с неоколониализмом беспрецедентна

Азербайджан играет беспрецедентную роль в борьбе с французским неоколониализмом.

Азербайджан играет беспрецедентную роль в борьбе с неоколониализмом, в первую очередь французским.

Как передает Report, об этом в журнале Contemporary написал доктор философии по колониализму Луи Филипп Патрик де Джонг Фильо (Louis Philippe Patrick De Jongh Filho).

Работая над своим материалом, ученый принял участие в двух встречах ООН, организованных Бакинской инициативной группой (БИГ), провел серию интервью в Азербайджане, проанализировал литературу для оценки вклада Азербайджана в борьбу с французским неоколониализмом.

Автор статьи считает, что несмотря на формальный отход мирового сообщества от идей колониализма в ХХ веке, некоторые страны, такие как Франция, все еще удерживают под своим контролем территории, называя их заморскими, но которые на самом деле являются ее колониальными владениями.

"Несмотря на стремление Франции ассимилировать коренные населения, народы этих территорий продолжают сопротивляться метрополии. Франция не ратифицировала 169 Конвенцию МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни", - отметил де Джонг Фильо.

Описывая причины, по которой Азербайджан поддерживает борьбу с неоколониализмом в мире, ученый отметил, что подход страны к мультикультурализму сам по себе противопоставляется колониальной политике.

Он подчеркнул, что в Азербайджане, наряду с такими странами, как Канада и Австралия, положение этнических меньшинств в обществе лучше, чем во Франции, поскольку последняя стремится ассимилировать подчиненные народы и стереть этническое, религиозное и культурное разнообразие внутри государства.

"Бакинский международный центр мультикультурализма, созданный указом президента Азербайджана Ильхамом Алиевым является институциональным примером защиты мультикультурализма в мире <…>. Он направлен как на существование различных групп в обществе, так и на поощрение толерантности и уважения между народами, что предотвращает фрагментацию общества и способствует установлению диалога между различными этническими, расовыми и религиозными группами", - указал де Джонг Фильо.

Сославшись на представителя центра мультикультурализма Абдуллу Наджафова, он указал, что центр был создан как средство продвижения азербайджанской модели мультикультурализма.

Для сравнения он рассмотрел модели образования в Азербайджане и Франции и указал на контраст подходов двух государств. "Опыт азербайджанского образования контрастирует с французским, поскольку Франция стремится к унификации, не уважая культурные и языковые различия. Школы становятся инструментами государственного контроля, формируя сознания заморского населения в рамках национальных интересов".

В рамках своей научной работы ученый интервьюировал представителей БИГ и анализировал их деятельность в борьбе с неоколониализмом. Ученый считает, что деятельность БИГ в ООН была беспрецедентной, а специальная комиссия, созданная при парламенте Азербайджана, занимающаяся вопросами деколонизации не имеет аналогов.

"Азербайджан играет беспрецедентную роль на мировой арене в борьбе с французским неоколониализмом. Мероприятия, проводимые БИГ, привлекли внимание ООН к этой проблеме и позволили СМИ наблюдать за этими процессами. Борьба с колониализмом для Азербайджана является политической ценностью, учитывая что мультикультурализм рассматривается в этой стране как жизненная модель", - подытожил ученый.