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    Специалист ООН посетит Азербайджан

    Визит состоится по приглашению правительства Азербайджана

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Специальный докладчик ООН Мишель Форст 14-22 сентября посетит с официальным визитом Азербайджан в целях изучения ситуации с защитниками прав человека.

    Как сообщили Report в бакинском офисе ООН, в рамках визита М.Форст поинтересуется ситуацией с гражданскими обществами в Азербайджане. Визит состоится по приглашению правительства Азербайджана.

    В ходе визита спецдокладчик встретится с рядом официальных лиц государства, представителями судов, правозащитниками, в том числе, представителями гражданского общества и дипломатической общественности.

    Итоговый отчет спецдокладчика будет представлен в марте 2017 года Совету по правам человека ООН. 

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