Специалист ООН посетит Азербайджан

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Специальный докладчик ООН Мишель Форст 14-22 сентября посетит с официальным визитом Азербайджан в целях изучения ситуации с защитниками прав человека.

Как сообщили Report в бакинском офисе ООН, в рамках визита М.Форст поинтересуется ситуацией с гражданскими обществами в Азербайджане. Визит состоится по приглашению правительства Азербайджана.

В ходе визита спецдокладчик встретится с рядом официальных лиц государства, представителями судов, правозащитниками, в том числе, представителями гражданского общества и дипломатической общественности.

Итоговый отчет спецдокладчика будет представлен в марте 2017 года Совету по правам человека ООН.