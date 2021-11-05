Специалист ФАО: VIII Глобальный бакинский форум помогает решать важные проблемы

VIII Глобальный бакинский форум помогает найти решения наиболее важных и актуальных проблем.

VIII Глобальный бакинский форум помогает найти решения наиболее важных и актуальных проблем.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила научный специалист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Эсмахан аль-Вафи.

Она поблагодарила Азербайджан за ежегодную организацию подобного мероприятия.

"Данный форум с участием гостей столь высокого уровня помогает найти решение наиболее актуальных глобальных вызовов. В нем участвуют люди абсолютно разных направлений, что позволяет посмотреть на проблемы под различным углом", - заявила Эсмахан аль-Вафи.