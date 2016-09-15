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    Специальный докладчик ООН прибыл с визитом в Азербайджан

    Мишель Форст прибыл в Баку по приглашению правительства

    Баку. 15 Сентября. REPORT.AZ/ Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Радио ООН, он намерен изучить ситуацию с защитниками прав человека. Он прибыл в Баку по приглашению правительства.

    В рамках визита, который пройдет с 14 по 22 сентября, Мишель Форст проведет встречи с официальными лицами, представителями судебной системы, правозащитниками, представителями гражданского общества и дипкорпуса.

    Свой доклад о результатах визита в Азербайджан Мишель Форст представит Совету ООН по правам человека в марте следующего года.

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