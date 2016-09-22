Спецдокладчик ООН: Мы наладили тесное сотрудничество с азербайджанскими властями

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "Это моя первая миссия в Азербайджан. Основной ее целью является сотрудничество и диалог с гражданским обществом, правозащитниками Азербайджана". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст по итогам визита в Азербайджан.

"Мы наладили тесное сотрудничество с азербайджанскими властями", - заявил М.Форст, отметив, что в ходе визита состоялись его встречи в МИД, Администрации президента, Верховном суде, генпрокуратуре, с Омбудсманом, а также правозащитниками, представителями гражданского общества и дипкорпуса.

Напомним, М.Форст прибыл с официальным визитом в Азербайджан по приглашению правительства.

Свой доклад о результатах визита М.Форст представит Совету ООН по правам человека в марте следующего года.