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​​​​​​​Спасательные службы ОТГ примут участие в международных учениях "Баку-2023"

​​​​​​​Спасательные службы ОТГ примут участие в международных учениях "Баку-2023" 6-8 сентября текущего года в Баку при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана пройдет вторая встреча министров по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских Государств
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 12:26
​​​​​​​Спасательные службы ОТГ примут участие в международных учениях Баку-2023

6-8 сентября текущего года в Баку при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана пройдет вторая встреча министров по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских Государств (ОТГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках мероприятия планируется провести международные учения "Баку-2023", в которых предполагается участие спасательных сил профильных ведомств стран-участниц ОТГ.

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Версия на азербайджанском языке TDT-nin xilasetmə qüvvələri "Bakı-2023" beynəlxalq təlimdə iştirak edəcək

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