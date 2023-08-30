6-8 сентября текущего года в Баку при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана пройдет вторая встреча министров по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских Государств (ОТГ).
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В рамках мероприятия планируется провести международные учения "Баку-2023", в которых предполагается участие спасательных сил профильных ведомств стран-участниц ОТГ.
Спасательные службы ОТГ примут участие в международных учениях "Баку-2023"Спасательные службы ОТГ примут участие в международных учениях "Баку-2023" 6-8 сентября текущего года в Баку при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана пройдет вторая встреча министров по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских Государств
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 12:26
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6-8 сентября текущего года в Баку при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана пройдет вторая встреча министров по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских Государств (ОТГ).
Версия на азербайджанском языке TDT-nin xilasetmə qüvvələri "Bakı-2023" beynəlxalq təlimdə iştirak edəcək