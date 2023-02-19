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Спасатели МЧС Азербайджана продолжают поисково-спастельные операции в двух провинциях Турции

Спасатели МЧС Азербайджана продолжают поисково-спастельные операции в двух провинциях Турции Силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), направленные в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий разрушительных землетрясений в братской стране, продолжают деятельность в двух пр
Внешняя политика
19 февраля 2023 г. 11:58
Спасатели МЧС Азербайджана продолжают поисково-спастельные операции в двух провинциях Турции

Силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), направленные в Турцию по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий разрушительных землетрясений в братской стране, продолжают деятельность в двух провинциях.

Об этом Report сообщили в МЧС.

В результате поисково-спасательных работ, проведенных в провинциях Кахраманмараш и Хатай, силами МЧС из-под завалов в общей сложности были извлечены живыми 53 человека, а также тела 774 человек.

Общественности будет предоставляться дополнительная информация о ходе спасательных операций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xilasediciləri Türkiyənin iki bölgəsində axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını davam etdirir

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