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Создана Ассоциация омбудсменов тюркских государств

Создана Ассоциация омбудсменов тюркских государств Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева совершила официальный визит в Турцию для участия в церемонии подписания Меморандума о создании Ассоциации Омбудсменов и национальных правозащитных учреждений.
Внешняя политика
13 мая 2022 г. 17:43
Создана Ассоциация омбудсменов тюркских государств

Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева совершила официальный визит в Турцию для участия в церемонии подписания Меморандума о создании Ассоциации Омбудсменов и национальных правозащитных учреждений.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в городе Бурса, объявленном в 2022 году культурной столицей тюркского мира, омбудсменами Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и руководителями национальных институтов по правам человека.

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Версия на азербайджанском языке Türk Dövlətlərinin Ombudsmanlar Assosiasiyası yaradılıb
Версия на английском языке Azerbaijani ombudsman on visit to Turkiye 

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