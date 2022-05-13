Создана Ассоциация омбудсменов тюркских государств

Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева совершила официальный визит в Турцию для участия в церемонии подписания Меморандума о создании Ассоциации Омбудсменов и национальных правозащитных учреждений.

Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджана Сабина Алиева совершила официальный визит в Турцию для участия в церемонии подписания Меморандума о создании Ассоциации Омбудсменов и национальных правозащитных учреждений.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в городе Бурса, объявленном в 2022 году культурной столицей тюркского мира, омбудсменами Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и руководителями национальных институтов по правам человека.