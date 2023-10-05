В Анкаре подписан меморандум о создании Союза нотариатов тюркского мира

В Анкаре подписан меморандум о создании Союза нотариатов тюркского мира.

В Анкаре подписан меморандум о создании Союза нотариатов тюркского мира.

Как сообщает анкарское бюро Report, Азербайджан на официальной церемонии в Анкаре представили министр юстиции Фикрет Мамедов и председатель правления Нотариальной палаты Гусейн Мамедов.

В церемонии также приняли участие заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, министры юстиции Турции Йылмаз Тунч, Казахстана Азамат Ескараев, Узбекистана Акбар Ташкулов, замминистра юстиции Кыргызстана Сыдыков Орозбек, генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев и другие официальные лица.

Союз нотариатов тюркского мира создан с целью способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.