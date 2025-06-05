Президент утвердил Оргкомитет WUF13

Президент утвердил Оргкомитет WUF13

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает Report, председателем Оргкомитета назначен руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

Организационный комитет должен разработать и реализовать План мероприятий по организации и проведению WUF13, а также принять меры по созданию операционной компании.

Члены Организационного комитета:

Анар Гулиев – председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13

Сахиль Бабаев – министр финансов

Джейхун Байрамов – министр иностранных дел

Микаил Джаббаров – министр экономики

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел

Фарах Алиева – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента

Эмин Амруллаев – министр науки и образования

Хикмет Гаджиев – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента

Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям

Шахмар Мовсумов – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента

Теймур Мусаев – министр здравоохранения

Зейнал Нагдалиев – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий территориально-организационным отделом Администрации президента

Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта

Ариф Самедов – начальник Протокольной службы президента

Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета

Вугар Ахмедов – председатель "Азеришыг"

Айгюн Алиева – исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций

Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку

Сабина Гаджиева – председатель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия

Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы

Эльбай Гасымзаде – председатель правления Союза архитекторов

Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы

Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями

Джейран Махмудова – ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств

Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Гюльчохра Мамедова – ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства

Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов

Ильгар Мусаев – начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности

Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности

Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму

Балабаба Рзаев – председатель правления "Азерэнержи"

Гюльшен Рзаева – заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

Умайра Тагиева – заместитель министра экологии и природных ресурсов

Саадат Юсифова – заместитель министра культуры