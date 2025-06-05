Президент утвердил Оргкомитет WUF13

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Оргкомитета 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку в 2026 году.
Как сообщает Report, председателем Оргкомитета назначен руководитель Администрации президента Самир Нуриев.
Организационный комитет должен разработать и реализовать План мероприятий по организации и проведению WUF13, а также принять меры по созданию операционной компании.
Члены Организационного комитета:
Анар Гулиев – председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13
Сахиль Бабаев – министр финансов
Джейхун Байрамов – министр иностранных дел
Микаил Джаббаров – министр экономики
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел
Фарах Алиева – заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента
Эмин Амруллаев – министр науки и образования
Хикмет Гаджиев – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента
Кямаледдин Гейдаров – министр по чрезвычайным ситуациям
Шахмар Мовсумов – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента
Теймур Мусаев – министр здравоохранения
Зейнал Нагдалиев – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий территориально-организационным отделом Администрации президента
Рашад Набиев – министр цифрового развития и транспорта
Ариф Самедов – начальник Протокольной службы президента
Шахин Багиров – председатель Государственного таможенного комитета
Вугар Ахмедов – председатель "Азеришыг"
Айгюн Алиева – исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций
Эльдар Азизов – глава Исполнительной власти города Баку
Сабина Гаджиева – председатель Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия
Вюсал Гусейнов – начальник Государственной миграционной службы
Эльбай Гасымзаде – председатель правления Союза архитекторов
Эльчин Гулиев – начальник Государственной пограничной службы
Вугар Гурбанов – исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями
Джейран Махмудова – ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств
Салех Мамедов – председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Гюльчохра Мамедова – ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства
Заур Микаилов – председатель Государственного агентства водных ресурсов
Ильгар Мусаев – начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности
Али Нагиев – начальник Службы государственной безопасности
Фуад Нагиев – председатель Государственного агентства по туризму
Балабаба Рзаев – председатель правления "Азерэнержи"
Гюльшен Рзаева – заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
Умайра Тагиева – заместитель министра экологии и природных ресурсов
Саадат Юсифова – заместитель министра культуры