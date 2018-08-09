Создан Оргкомитет в связи с проведением в городе Баку в 2019 году 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в городе Баку в 2019 году 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что одним из главных направлений государственной политики Aзербайджана является, наряду с сохранением и пропагандой национально-духовных ценностей, культурно-исторического наследия, поддержка на международном уровне защиты и охраны всемирного наследия. С этой целью наша страна со времени восстановления независимости наладила тесное сотрудничество с ЮНЕСКО и внесла вклад в деятельность организации. Азербайджан, который успешно принимал в 2013 году 8-ю сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, с таким же успехом раз в два года проводит при официальном партнерстве ЮНЕСКО Всемирный форум по межкультурному диалогу.

Согласно постановлению, принятому на 42-й сессии Комитета всемирного наследия, Азербайджан получил право на проведение в 2019 году очередной 43-й сессии этой авторитетной организации. Принятие такого решения, имеющего важное значение для Азербайджана, свидетельствует о высоком уровне развития партнерских отношений нашей страны с ЮНЕСКО.

Согласно распоряжению, в связи с проведением 30 июня-10 июля 2019 года в городе Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО будет создан Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

министр культуры Aзербайджанской Республики

члены Организационного комитета

первый заместитель министра финансов Aзербайджанской Республики

первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Aзербайджанской Республики

заместитель министра иностранных дел Aзербайджанской Республики

заместитель министра внутренних дел Aзербайджанской Республики

заместитель министра образования Aзербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Aзербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Aзербайджанской Республики

заместитель министра культуры Aзербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Aзербайджанской Республики

заместитель начальника Службы государственной безопасности Aзербайджанской Республики

заместитель начальника Особой службы государственной охраны Aзербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной миграционной службы Aзербайджанской Республики

заместитель начальника Государственной пограничной службы Aзербайджанской Республики

председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Aзербайджанской Республики

председатель Наблюдательного совета Государственного рекламного агентства Aзербайджанской Республики

председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"

постоянный представитель Aзербайджанской Республики при ЮНЕСКО

посол по особым поручениям министерства иностранных дел Aзербайджанской Республики, генеральный секретарь Национальной комиссии по ЮНЕСКО

заместитель главы Исполнительной власти города Баку

председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание"

вице-президент Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"

первый заместитель директора Центра Гейдара Алиева.

Организационному комитету, созданному частью 1-й настоящего распоряжения, поручено подготовить и реализовать План мероприятий по проведению в городе Баку в 2019 году 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кабинету министров Aзербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.