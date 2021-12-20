Создается Комитет по таможне между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Утвержден “Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики”, подписанный 8 октября 2021 года в городе Измир.

Утвержден “Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики”, подписанный 8 октября 2021 года в городе Измир.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ.

В документе отмечается, что после вступления в силу протокола, указанного в части 1 настоящего Указа, Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление грузинской и турецкой сторонам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.