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Создается Комитет по таможне между Азербайджаном, Грузией и Турцией

Создается Комитет по таможне между Азербайджаном, Грузией и Турцией Утвержден “Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики”, подписанный 8 октября 2021 года в городе Измир.
Внешняя политика
20 декабря 2021 г. 15:10
Создается Комитет по таможне между Азербайджаном, Грузией и Турцией
Ильхам Алиев

Утвержден “Протокол о создании трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии и Турецкой Республики”, подписанный 8 октября 2021 года в городе Измир.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ.

В документе отмечается, что после вступления в силу протокола, указанного в части 1 настоящего Указа, Государственный таможенный комитет Азербайджана должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление грузинской и турецкой сторонам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

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