Создается совместная украино-азербайджанская медиа-платформа

В Киеве в информационном агентстве "Укринформ" состоялся международный "круглый стол" под названием "Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества"

В Киеве в информационном агентстве "Укринформ" состоялся международный "круглый стол" под названием "Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества".

Как передает восточноевропейское бюро Report, в мероприятии, модерируемом Евгением Андрощуком приняли участие депутаты Верховной Рады Украины, заместители председателя рабочей группы по украино-азербайджанским межпарламентским связям Марьян Заблоцкий, Людмила Маршенко, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов, шеф-редактор журнала "БИЗНЕС" Владимир Чеповой, известный журналист Юрий Кочевенко, известный в Украине азербайджанский журналист-режиссер Фуад Алиев, советник гендиректора SOCAR Energy Ukraine Зинаида Кукина, директор по продажам компании Caspian service Виктория Нерода, местные представители медиа, в том числе из Азербайджана по онлайн связи руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Украиной Руфат Гулиев, представитель Госкомитета по работе с диаспорой Руслан Гулиев, политолог Теймур Атаев, руководитель центра "История Кавказа" Ризван Гусейнов.

Е.Андрощук напомнил, что это уже второй "круглый стол", а первый прошел в Киеве в октябре 2020 года в период 44-дневной Отечественной войны в Азербайджане. Он сказал, что подобные мероприятия нацелены на усиление сотрудничества между двумя странами, в частности в информационной сфере. Депутат М.Заблоцкий сказал, что Украина всегда однозначно признавала территориальную целостность Азербайджана: "Также Азербайджан всегда поддерживал суверенитет Украины. Имеется большой потенциал для еще большего развития связей между этими двумя странами".

Депутат Л.Маршенко коснулась активности азербайджанских студентов в Украине, отметив большой потенциал работ, которые будут проведены в сфере образования. З.Кукина напомнила, что компания SOCAR Energy Ukraine не просто вложила инвестиции в эту страну, но и усилила социальные проекты. Она сказала, что представляемая ею компания продолжит вносить вклад в развитие двусторонних отношений.

Мероприятие продолжилось конкретными предложениям по медиа-мосту между двумя странами. Х.Джавадов напомнил о близких связях между двумя странами, взаимной поддержке в ряде сфер, отметив, что настало время предпринять конкретные шаги для обмена информацией и ее безопасности. Он подчеркнул важность создания совместной медиа-платформы для предотвращения дезинформации, которая может навредить отношениям, а также для усиления обмена информацией.

Представители украинских медиа поддержали эти идеи, затронув их важность. Фуад Алиев отметив, что азербайджанские СМИ представлены в Киеве, рассказал о необходимости аналогичного шага со стороны Украины в Азербайджане. Он отметил, что сотрудничество двух стран в сфере медиа развито слабо, заметив важность устранения этой проблемы в скором времени.

Е.Андрощук сказал, что с местными медиа-структурами будут проведены обсуждения для активизации представленности медиа Украины в Азербайджана и принятия конкретных шагов для создания совместной медиа-платформы.

Политолог, эксперт Комитета по диаспоре Теймур Атаев рассказал о значимости общей медиа-платформы между двумя странами. Ф.Алиев и Т.Атаев привели в пример активность Информационного агентства Report в странах Восточной Европы, особенно в Украине, отметив неизбежность медиа-платформы.

Выступившие также В.Чеповой, В.Нерода, Е.Кочевенко, Р.Гусейнов и др. поделились мнениями по теме и выдвинули конкретные предложения.

Участники мероприятия сообщили, что "круглый стол" продолжится с участием большего числа местных медиа-представителей.