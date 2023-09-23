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Совместное министерское заседание ОЭС-АСЕАН прошло под председательством Джейхуна Байрамова

Совместное министерское заседание ОЭС-АСЕАН прошло под председательством Джейхуна Байрамова Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября председательствовал на 15-м совместном заседании министров иностранных дел государс
Внешняя политика
23 сентября 2023 г. 02:41
Совместное министерское заседание ОЭС-АСЕАН прошло под председательством Джейхуна Байрамова

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября председательствовал на 15-м совместном заседании министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Выступая со вступительной речью, министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения начатого несколько лет назад процесса реформ в ОЭС в отвечающей потребностям и современным требованиям стран-членов форме, а также укрепления партнерства с соответствующими региональными организациями.

Министр также довел до сведения участников встречи, что наша страна, будучи заинтересованной стороной в расширении сотрудничества с АСЕАН и государствами-членами, выступила соавтором резолюции "Сотрудничество между ООН и АСЕАН", принятой в 2008 и 2020 годах во время 63-й и 75-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН. Было отмечено, что в этой связи проведение заседания министров иностранных дел ОЭС-АСЕАН именно в период председательства Азербайджана в ОЭС является проявлением важности, которую наша страна придает упомянутым организациям.

Было отмечено, что председательство Азербайджана в ОЭС в 2023 году под лозунгом "Зеленый переход и взаимодействие" отражает общий взгляд на широкую региональную координацию, экономическую трансформацию, зеленую энергию и устойчивость к изменениям климата, а для Азербайджана и других государств-членов, не имеющих выхода к морю, тема региональной координации имеет особое значение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramovun sədrliyi ilə ECO-ASEAN-ın XİN başçılarının 15-ci Birgə İclası keçirilib

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