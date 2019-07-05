"Совместный осмотр экспертами несогласованных участков грузино-азербайджанской границы отложен на неопределенный срок".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Он отметил, что совместный осмотр экспертами состоится обязательно: "Мы постоянно находимся в контакте с азербайджанскими партнерами. Встреча экспертов создаст хорошую возможность с точки зрения изучения ситуации. После этой встречи состоится второй этап переговоров".

Глава МИД отметил, что дата проведения очередных переговоров по границе согласовывается с азербайджанской стороной.

Д.Залкалиани добавил, что Тбилиси готов ко второму этапу переговоров по вопросам границы: "Мы готовы провести встречу хоть сегодня. Однако, встреча должна состояться на основе согласия обеих сторон. Поэтому мы ждем ответа азербайджанской стороны".