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Совфед начал консультации по межпарламентским контактам с Баку и Ереваном

Совфед начал консультации по межпарламентским контактам с Баку и Ереваном Совет Федерации начал консультации с целью запуска трехсторонних межпарламентских контактов с Азербайджаном и Арменией для укрепления доверия между сторонами.
Внешняя политика
1 ноября 2022 г. 15:02
Совфед начал консультации по межпарламентским контактам с Баку и Ереваном

Совет Федерации Федерального Собрания России начал консультации с целью запуска трехсторонних межпарламентских контактов с Азербайджаном и Арменией для укрепления доверия между сторонами.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Во вчерашнем совместном заявлении лидеры России, Азербайджана и Армении акцентировали, среди прочего, важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Имеем в виду задействовать механизмы двусторонних межпарламентских комиссий с Азербайджаном и Арменией для реализации этой задачи. Соответствующие консультации по линии Совета Федерации уже начались", - добавил он.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никола Пашинян приняли по итогам встречи в Сочи совместное заявление. В нем в том числе говорится, что Россия, Азербайджан и Армения отметили важность запуска трехсторонних межпарламентских контактов, которые будут способствовать укреплению доверия между сторонами.

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