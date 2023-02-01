О нас

Советник заместителя госсекретаря США прибыла в Азербайджан

Советник заместителя госсекретаря США прибыла в Азербайджан Заместитель помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Лаура Локман 1 февраля посетила Азербайджан для проведения встреч с представителями правительства и участия в IX заседании Совета министров Южного газового коридора.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 22:23
Советник заместителя госсекретаря США прибыла в Азербайджан

Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман 1 февраля посетила Азербайджан для проведения встреч с представителями правительства и участия в IX заседании Совета министров Южного газового коридора.

Об этом Report сообщили в посольстве США в Азербайджане.

Лаура Лохман возглавляет группу энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента.

Она обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важность Азербайджана в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, включая Южный газовый коридор.

Визит американского дипломата продлится до 4 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət katibinin köməkçisinin müavini Azərbaycana gəlib

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi