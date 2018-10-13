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    Советник Трампа назвал цели визита в Россию и на Южный Кавказ

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/  Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон едет в Москву ради улучшения отношений России и США и обсуждения проблемных моментов во взаимоотношениях между странами. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Джон Болтон  заявил в интервью журналисту Хью Хьюитту.

    "Причина для этого визита - продолжить диалог, который президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин начали летом в Хельсинки, обсудить отношения между США и Россией и то, где мы можем добиться прогресса, где у нас все еще есть проблемы и разногласия", - сказал Болтон.

    Болтон рассказал, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией - государствами-гарантами сирийского урегулирования. 

    Советник президента США по национальной безопасности  20 октября отправится в зарубежную поездку, в рамках которой посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. 

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