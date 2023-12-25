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Советник президента Узбекистана: Наши отношения с Азербайджаном плодотворно развиваются

Советник президента Узбекистана: Наши отношения с Азербайджаном плодотворно развиваются Узбекско-азербайджанские отношения плодотворно развиваются.
Внешняя политика
25 декабря 2023 г. 22:59
Советник президента Узбекистана: Наши отношения с Азербайджаном плодотворно развиваются

Узбекско-азербайджанские отношения плодотворно развиваются.

Об этом анкарскому бюро Report сказал советник президента Узбекистана Хайриддин Султанов после презентации книги в Национальной библиотеке при Администрации президента Турции.

По его словам, основой этих дружественных отношений между двумя тюркоязычными странами также являются культурные связи.

"В настоящее время литературные связи между Азербайджаном и Узбекистаном находятся на высоком уровне. В нашей стране с уважением и большим интересом читают произведения как классиков, так и современных писателей Азербайджана. Очень большим тиражом были изданы произведения Самеда Вургуна, Нигяр Рафибейли, Расула Рзы и Анара. Недавно я вручил писателю Анару от имени президента Узбекистана орден "Дустлик" (Дружба)", - сказал Х.Султанов.

Напомнив, что в Узбекистане прошли Дни культуры Азербайджана, советник узбекского лидера подчеркнул, что это является проявлением развития связей между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах.

"В мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры, приняли участие деятели кинематографа и культуры Азербайджана. Это означает, что наши культурно-гуманитарные находятся на высоком уровне", - добавил Хайриддин Султанов.

Он отметил, что Узбекистан и Азербайджан, помимо двусторонних отношений, также демонстрируют солидарность и единство в рамках организаций тюркского мира, таких как Организация тюркских государств (ОТГ), Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

"Мы были особенно довольны тем, что о принятии Узбекистана в члены ОТГ было объявлено на Бакинском саммите. Помимо ОТГ, ТЮРКСОЙ, мы также представлены в ЮНЕСКО. Наши политические, дружественные связи с братским Азербайджаном влияют на все сферы, и мы равны вместе шагаем на пути к успешному развитию", - заключил Хайриддин Султанов.

Отметим, что сегодня в Национальной библиотеке при Администрации президента Турции состоялась презентация изданной Администрацией президента Узбекистана многотомника "Жемчужины тюркской литературы" и книги советника президента Узбекистана Хайриддина Султанова "Как же ты сладка, о горькая жизнь".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidentinin müşaviri: “Azərbaycanla əlaqələrimiz məhsuldar şəkildə inkişaf edir”

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