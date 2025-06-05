Советник президента ТРСК: Азербайджан - одна из наиболее преданных борьбе с исламофобией стран

Советник президента ТРСК: Азербайджан является одной из наиболее преданных борьбе с исламофобией стран

Азербайджан, организовав масштабное мероприятие по борьбе с исламофобией доказал, что является одной из самых преданных этому пути стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Хусейна Ишыксала, специального советника президента Северного Кипа по итогам участия в международной научной конференции по исламофобии в Баку.

"Азербайджан является одной из наиболее преданных борьбе с исламофобией стран. Об этом также свидетельствуют продолжающиеся успешные усилия страны в этом направлении под руководством президента Ильхама Алиева", - говорится в статье советника в газете Daily Sabah.

Эксперт назвал прошедшую 26–27 мая в Баку конференцию на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" значимым событием, которое собрало ученых, дипломатов, официальных лиц и специалистов в борьбе с имламофобией из более 40 стран мира.

"В рамках мероприятия были организованы содержательные дискуссии о глобальных, исторических, теологических и политических измерениях, лежащих в основе исламофобии", - отметил Ишыксал.

В своей статье он напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам конференции, в котором подчеркивалась решимость страны продолжить борьбу с исламофобией. Форум завершился призывом к международной солидарности в борьбе с исламофобией и защите прав мусульманских общин по всему миру, добавил он.

Гюльнар Махмудова