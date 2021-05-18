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Советник президента США позвонил президенту Азербайджана

Советник президента США позвонил президенту Азербайджана В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение двусторонними отношениями
Внешняя политика
18 мая 2021 г. 11:33
Советник президента США позвонил президенту Азербайджана

Вечером 17 мая 2021 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение двусторонними отношениями. Сторонами была отмечена важность этих отношений для обеих стран, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу недавней напряженности на азербайджано-армянской границе и подчеркнул важность урегулирования таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивного обсуждения сторонами вопроса о демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен делу обеспечения мира и стабильности в регионе. Президент Ильхам Алиев позитивно оценил пост конфликтную ситуацию в регионе, отметил, что через шесть месяцев после окончания конфликта ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, остаётся стабильной.

Президент Ильхам Алиев согласился с советником президента США по национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность реализации этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Президент Ильхам Алиев отметил, что неадекватная реакция Армении на пограничную напряженность и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к усилению напряженности в регионе, а также подчеркнул важность разрешения всех разногласий мирным путем и в рамках переговорного процесса.

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Версия на английском языке Adviser to US President calls Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidentinin müşaviri Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

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