Советник президента США по национальной безопасности прибыл в Азербайджан

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе визита Д. Болтон проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будет обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и США, а также региональные вопросы.

Ранее Болтон заявил, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией - государствами-гарантами сирийского урегулирования.

Напомним, до визита на Южный Кавказ Д. Болтон посетил Россию.