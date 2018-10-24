Советник президента США по национальной безопасности прибыл в Азербайджан

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Азербайджан.
Как сообщает Report, в ходе визита Д. Болтон проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будет обсуждено развитие сотрудничества Азербайджана и США, а также региональные вопросы.
Ранее Болтон заявил, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией - государствами-гарантами сирийского урегулирования.
Напомним, до визита на Южный Кавказ Д. Болтон посетил Россию.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости