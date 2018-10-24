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    Советник президента США по национальной безопасности прибыл в Азербайджан

    © Gage Skidmore/flickr

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе визита Д. Болтон проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых будет обсуждено  развитие сотрудничества Азербайджана и США, а также  региональные вопросы.

    Ранее Болтон заявил, что рассчитывает во время своего визита в Азербайджан, Армению и Грузию оценить ту важную геополитическую роль, которую эти страны играют в отношениях с Ираном, Россией и Турцией - государствами-гарантами сирийского урегулирования. 

    Напомним, до визита на Южный Кавказ Д. Болтон  посетил  Россию

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