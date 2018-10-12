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    Советник президента США по нацбезопасности подтвердил свой визит в Азербайджан

    Болтон: 20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию
    © Ethan Miller/Getty Images

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию. 

    Как сообщает Report , об этом говорится на  странице Д. Болтона в Twitter.

    "20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью", - заявил Болтон. 

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