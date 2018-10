Советник президента США по нацбезопасности подтвердил свой визит в Азербайджан

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию.

Как сообщает Report , об этом говорится на странице Д. Болтона в Twitter.

"20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью", - заявил Болтон.

On October 20th I'll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues.