Советник президента Афганистана посетит Азербайджан

Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом посетит Баку 20-22 декабря

Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом посетит Баку 20-22 декабря.

Об этом Report сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.

Вместе с ним в Баку прибудет и глава администрации президента Афганистана Мохаммад Шакир Каргар.

"Целью визита является обсуждение текущего уровня политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в том числе в сфере безопасности. Запланированы встречи делегации на высоком уровне", - сообщили в дипмиссии.