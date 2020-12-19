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Советник президента Афганистана посетит Азербайджан

Советник президента Афганистана посетит Азербайджан Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом посетит Баку 20-22 декабря
Внешняя политика
19 декабря 2020 г. 16:57
Советник президента Афганистана посетит Азербайджан

Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом посетит Баку 20-22 декабря.

Об этом Report сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.

Вместе с ним в Баку прибудет и глава администрации президента Афганистана Мохаммад Шакир Каргар.

"Целью визита является обсуждение текущего уровня политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в том числе в сфере безопасности. Запланированы встречи делегации на высоком уровне", - сообщили в дипмиссии.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan prezidentinin müşaviri Bakıya səfər edəcək
Версия на английском языке Afghan president's adviser to visit Azerbaijan

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