Советник премьера: Азербайджан и Пакистан проявляют солидарность в вопросах Карабаха и Кашмира

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Пакистан и Азербайджан могут воспользоваться обширными возможностями инвестиций посредством взаимного сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми, сопровождающий Наваза Шарифа в рамках его визита в Баку.

По его словам, Пакистан заинтересован в укреплении отношений с Азербайджаном.

Он также отметил, что Пакистан и Азербайджан проявляют солидарность по определенным вопросам, таким как Нагорный Карабах и Кашмир.