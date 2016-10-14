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    Советник премьера: Азербайджан и Пакистан проявляют солидарность в вопросах Карабаха и Кашмира

    Пакистан и Азербайджан могут воспользоваться обширными возможностями инвестиций посредством взаимного сотрудничества

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Пакистан и Азербайджан могут воспользоваться обширными возможностями инвестиций посредством взаимного сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми, сопровождающий Наваза Шарифа в рамках его визита в Баку.

    По его словам, Пакистан  заинтересован в укреплении отношений  с Азербайджаном.

    Он также отметил, что Пакистан и Азербайджан проявляют солидарность по определенным вопросам, таким как Нагорный Карабах и Кашмир.

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