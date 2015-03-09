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    Советник премьер-министра: Пакистан заинтересован в инвестициях из Азербайджана

    Сартадж Азиз выразил надежду, что визит президента Пакистана в Азербайджан будет способствовать развитию торговли и экономических связей

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Пакистан заинтересован в инвестициях из Азербайджана, особенно в энергетической сфере. Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом заявил советник премьер-министра Пакистана по вопросам национальной безопасности и иностранных дел Сартадж Азиз. 

    Он отметил, что президент Пакистана Мамнун Хуссейн посетит с официальным визитом Азербайджан 11 марта в целях содействия развитию двусторонних связей в сфере экономики, безопасности, культуры и контактов между людьми. 

    Советник выразил надежду, что визит М. Хуссейна в Азербайджан будет способствовать развитию торговли и экономических связей с Азербайджаном. 

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