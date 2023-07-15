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Советник посольства Турции: FETÖ продолжает свою деятельность в 170 странах

Советник посольства Турции: FETÖ продолжает свою деятельность в 170 странах ”FETÖ по-прежнему продолжает свою деятельность в 170 странах".
Внешняя политика
15 июля 2023 г. 12:13
Советник посольства Турции: FETÖ продолжает свою деятельность в 170 странах

”FETÖ по-прежнему продолжает свою деятельность в 170 странах".

Как сообщает Report, об этом сказал советник по внутренним делам посольства Турции в Азербайджане Мустафа Чакыр на конференции в Баку по случаю ”Дня демократии и национального единства“ 15 июля.

По его словам, главный центр FETÖ - Америка, а затем Германия: ”Они сотрудничают здесь с армянской диаспорой".

”Например, в Германии членам террористической организации FETÖ оказывают материальную помощь, помогают с трудоустройством", - отметил дипломат.

M.Чакыр подчеркнул, что Фонд просвещения взял под свою опеку 230 учебных центров, избавив их от FETÖ.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyinin müşaviri: “FETÖ 170 ölkədə fəaliyyətini davam etdirir”

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