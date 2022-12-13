Советник посольства США: Мы готовы оказать поддержку преподаванию английского языка в Азербайджане

"Мы готовы оказать всю возможную поддержку преподаванию английского языка в Азербайджане".

"Мы готовы оказать всю возможную поддержку преподаванию английского языка в Азербайджане".

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил советник по культуре и образованию посольства США в Азербайджане Салман Хаджи на церемонии открытия программы английского языка для малообеспеченных слоев населения в Гяндже.

"Мы реализуем проект для изучения английского языка азербайджанскими учащимися. Помимо изучения английского языка, они получат возможность учиться в зарубежных странах, в том числе в Америке", - сказал советник посольства США.

Отметим, что с 2018 года программа английского языка для малообеспеченных слоев населения, финансируемая посольством США, улучшила языковые навыки около 500 учащихся в ряде регионов Азербайджана. В этом году программа предоставит 120 учащимся в возрасте от 12 до 17 лет, проживающим в малообеспеченных общинах в Гяндже, Астаре и Шеки, высококачественное обучение английскому языку, основанное на коммуникативных методах обучения.