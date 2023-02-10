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Советник посла Турции: Азербайджанцы скорбят вместе с турецким народом

Советник посла Турции: Азербайджанцы скорбят вместе с турецким народом Азербайджанцы скорбят вместе с турецким народом.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 14:42
Советник посла Турции: Азербайджанцы скорбят вместе с турецким народом

Азербайджанцы скорбят вместе с турецким народом.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал советник посольства Турции в Азербайджане Гусейн Алтыналан.

По словам посла, азербайджанская общественность переживает эту боль вместе с турецким народом: "В бакинских мечетях большая часть молитв посвящается пострадавшим в результате землетрясения в нашей стране. Да здравствует наше братство".

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца. В стране объявлен семидневный траур по погибшим.

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Версия на английском языке Advisor to Turkish Ambassador: Azerbaijanis mourn together with Turkish people
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirinin müşaviri: “Azərbaycan yas tutur, heç kimin kefi yoxdur”

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