Советник минобразования Франции: Азербайджан - прекрасный образец для мусульманских стран - ЭКСКЛЮЗИВ

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Париж. 17 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан - прекрасный образец для мусульманских стран.

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал советник министерства образования Франции, президент Месопотамской ассоциации, академик Ален Сойер.

По его словам, в ХХ веке большинство стран стали светскими, религия отделилась от государства.

Академик сказал, что Азербайджан долгие годы был в составе СССР: "В советский период религии были полностью запрещены. Но не будем забывать, что в Азербайджане, как и в Иране, Ираке, Пакистане, Турции и других мусульманских странах, религия тысячи лет занимала свое место. Сегодня в ряде мусульманских стран религия не доминирует над государством, так же, как государство не пытается устранить религию. Среди этих редких государств Турция и Азербайджан. В Азербайджане отношения государства и религии построены на хорошем принципе, регулируются, решаются на высоком уровне. Поэтому ни в Турции, ни в Азербайджане не происходит войн, революций. Этого добились только мирным путем. Азербайджан - прекрасный образец для мусульманских стран. Сегодняшнее развитие Турции и Азербайджана - результат успешной политики. Турция превратилась в развитую страну, которая говорит свое слово на международной арене".