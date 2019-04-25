Представитель МИД Франции: Ни одна страна в мире не застрахована от терроризма и радикализма

"В мире нет ни одной страны, которая была бы застрахованной от терроризма и радикализма. Мы стали свидетелями ужасных трагедий в Новой Зеландии и Шри-Ланке".

Об этом на второй азербайджано-европейской конференции межрелигиозного диалога и борьбы с радикализмом заявил советник по вопросам религии министерства иностранных дел Франции Жан-Кристоф Посель.

"Должно быть различие между понятием "религия" и "радикализм" под видом религии. Важна роль государства в установлении межрелигиозного диалога. Диалог позволит определить взгляды, желания и различия противоположных сторон. В мире нет ни одной страны, которая была бы застрахована от террора и радикализма. Мы с вами стали свидетелями ужасных трагедий в Новой Зеландии и Шри-Ланке", - сказал он.

Ж.К.Посель подчеркнул, что в этом контексте государство не может и не должно контролировать религию, "так как это вмешательство может нарушить фундаментальные принципы и свободы, заложенные в религии".