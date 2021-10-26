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Советник Эрдогана: Зангезурский коридор свяжет страны региона

Советник Эрдогана: Зангезурский коридор свяжет страны региона Советник президента Турции по вопросам безопасности, член комитета по безопасности и иностранной политике Администрации президента Турции, профессор юридического факультета Университета Едитепе Месут Хаккы Джашын в эксклюзивном заявлении турецкому бюро Re
Внешняя политика
26 октября 2021 г. 20:05
Советник Эрдогана: Зангезурский коридор свяжет страны региона

Советник президента Турции по вопросам безопасности, член комитета по безопасности и иностранной политике Администрации президента Турции, профессор юридического факультета Университета Едитепе Месут Хаккы Джашын в эксклюзивном заявлении турецкому бюро Report рассказал об открывшемся сегодня с участием президентов Азербайджана и Турции Международном аэропорте Физули и Зангезурском коридоре.

Месут Хаккы Джашын сказал, что благодаря политической, дипломатической и военной воле руководства Азербайджана мы являемся свидетелями сегодняшних событий: "Физулинский аэропорт станет окном Азербайджана в мир через Карабах".

Касаясь важности Зангезурского коридора, Джашын рассказал о роли Турции в данном вопросе: "Зангезурский коридор, который будет открыт под гарантии Турции и России, является проектом, который свяжет страны региона и увеличит объем торговли. Пусть заложенный сегодня фундамент Зангезурского коридора будет успешным для всего тюркского народа, братского Азербайджана!"

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Версия на английском языке Erdogan's advisor: Zangazur corridor to connect regional countries
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanın müşaviri: "Zəngəzur dəhlizi ticarətin həcmini yüksəldəcək layihədir"

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