Совет прессы Азербайджана направил открытое письмо президенту Франции

Совет прессы Азербайджана направил открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Совет прессы Азербайджана направил открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Как передает Report, в письме говорится, что в рамках рабочего визита спикера парламента Армении Алена Симоняна во Францию, состоявшегося 11-13 июля, его принял председатель Сената Франции Жерар Ларше. 13 июля Ж.Ларше написал в Twitter, что в ходе встречи с А.Симоняном 11 июля потребовал немедленного открытия Лачынского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, а также потребовал ускорить предоставление Францией оборонительного вооружения Армении якобы с целью обеспечения безопасности Армении.

"Такая позиция главы сената, верхней палаты парламента Франции, вызвала серьезный протест в азербайджанском обществе, а также недовольство СМИ нашей страны. Одним из моментов, вызывающих серьезное недовольство, является также распространение и одобрение публикации Ларше в отдельных СМИ Франции.

Считаем, что такое мнение председателя сената является попыткой противодействия усилиям, направленным на достижение мира в регионе Южного Кавказа. К сожалению, эта попытка была доведена до французской общественности с помощью различных СМИ, тем самым фактически было положено начало формированию военной атмосферы.

В настоящее время переговоры между Азербайджаном и Арменией продолжаются. Азербайджанские СМИ внимательно следят за усилиями, направленными на решение таких вопросов, как приведение двух стран к общему знаменателю, подписание мирного договора, полное открытие коммуникаций в регионе, делимитация границ. Этот процесс вызывает большой общественный интерес, находится и в центре внимания Евросоюза. В нынешних условиях, когда мирная повестка актуальна, мы считаем неприемлемым данный мессидж Ларше, направленный на то, чтобы вооружить Армению и, в конечном счете, милитаризировать регион.

То, что почти на протяжении тридцати лет не было предпринято никаких шагов, направленных на справедливое разрешение конфликта, а напротив, осуществлялось непрерывное вооружение Армении, создавало условия для совершения новых преступлений оккупантом. Считаем, что мировое сообщество, в том числе французская общественность и СМИ, должны в первую очередь учитывать это, противодействовать дальнейшему нарастанию напряженности в регионе и реализации нежелательных сценариев. Продвижение идей Ларше ставит под угрозу мирную повестку дня, которая все еще хрупка в нашем регионе, и создает почву для роста милитаризма. Это вызывает сожаление у Совета по прессе, который считается одним из важных общественных институтов нашей страны и объединяет ведущие СМИ и журналистские организации, а также различные слои азербайджанского общества. Азербайджанские журналисты считают, что ответственность за любую неприятную ситуацию, вооруженную эскалацию и другие тенденции напряженности ляжет непосредственно на французское государство и его руководство.

Господин президент, мы надеемся, что руководство Франции пересмотрит свою одностороннюю позицию, свою политику, направленную на дальнейшее усиление нестабильности в регионе путем вооружения Армении. Также хотим обратить ваше внимание на то, что имеются факты, свидетельствующие о поставках Францией в Армению боевых машин пехоты, артиллерийских и ракетных комплексов, произведенных в Индии по лицензии Франции, и другого наступательного и смертоносного тяжелого вооружения. Кроме того, сообщается, что Франция открыла офис военного атташе в Армении. Мы надеемся, что все эти вопросы будут серьезно расследованы, на наши запросы будут даны ответы, и французское государство внесет ясность в это.

Призываем вас деликатно подойти к затронутому нами вопросу, приложить усилия для поддержки устойчивого мира на Южном Кавказе. Хочется верить, что на наш призыв будет проявлено адекватное отношение, а Франция проявит справедливую позицию в вопросе решения проблем между Азербайджаном и Арменией, будет способствовать снятию напряженности, мирному сосуществованию народов обеих стран", - отмечается в письме.