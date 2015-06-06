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    ​Совет постпредов стран СНГ соберется в Минске 16 июня

    На встрече будут обсуждаться задачи по реализации принятых документов

    Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества состоится в Минске 16 июня.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

    Будут обсуждаться итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Казахстане 29 мая 2015 года, а также задачи Совета постоянных полномочных представителей и Исполнительного комитета СНГ по реализации принятых документов.

    На заседании планируется обсудить деятельность учреждения образования "Республиканский институт профессионального образования" Республики Беларусь - базовой организации государств - участников СНГ по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-технического и среднего специального образования.

    Кроме того, членам Совета будут представлены предложения в проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ.

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