Совет по правам человека ООН единогласно принял отчет Азербайджана

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 39-й сессии Совета по правам человека состоялось заседание Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) ООН, на котором был заслушан третий отчет Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что из 259 поступивших в Баку рекомендаций большинство было принято, часть из них уже выполняется, а оставшиеся находятся в процессе реализации.

Коснувшись работ по улучшению условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев, Халаф Халафов проинформировал собравшихся о восстановлении освобожденного от армянских оккупантов Джебраильского села Джоджуг Мерджанлы. Подчеркнув, что в результате армянской оккупации азербайджанских территорий, продолжающейся на протяжении 30 лет, грубо попираются права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, Халаф Халафов призвал Совет по правам человека ООН, Совбез и Генассамблею ООН предпринять действенные шаги по восстановлению их прав.

В итоге заседания Рабочая группа УПО единогласно приняла отчет Азербайджана.