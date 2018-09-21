 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Совет по правам человека ООН единогласно принял отчет Азербайджана

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В рамках 39-й сессии Совета по правам человека состоялось заседание Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО) ООН, на котором был заслушан третий отчет Азербайджана. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что из 259 поступивших в Баку рекомендаций большинство было принято, часть из них уже выполняется, а оставшиеся находятся в процессе реализации.

    Коснувшись работ по улучшению условий проживания беженцев и вынужденных переселенцев, Халаф Халафов проинформировал собравшихся о восстановлении освобожденного от армянских оккупантов Джебраильского села Джоджуг Мерджанлы. Подчеркнув, что в результате армянской оккупации азербайджанских территорий, продолжающейся на протяжении 30 лет, грубо попираются права азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, Халаф Халафов призвал Совет по правам человека ООН, Совбез и Генассамблею ООН предпринять действенные шаги по восстановлению их прав. 

    В итоге заседания Рабочая группа УПО единогласно приняла отчет Азербайджана.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi