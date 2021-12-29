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Совет по медиации и TIKA обсудили сотрудничество

Совет по медиации и TIKA обсудили сотрудничество Состоялась встреча между председателем правления Совета по медиации Надиром Адиловым и координатором Турецкого агентства международного сотрудничества и развития (TIKA) по Азербайджану Фатихом Йылмазом.
Внешняя политика
29 декабря 2021 г. 21:47
Совет по медиации и TIKA обсудили сотрудничество

Состоялась встреча между председателем правления Совета по медиации Надиром Адиловым и координатором Турецкого агентства международного сотрудничества и развития (TIKA) по Азербайджану Фатихом Йылмазом.

Как передает Report, в ходе встречи Адилов проинформировал о реформах в сфере медиации в Азербайджане.

Он сообщил, что Закон "О медиации" подписан президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 29 марта 2019 года, и регулируемая законом деятельность является неотъемлемой частью успешных судебно-правовых реформ в нашей стране.

Адилов рассказал о важности сотрудничества и обмена опытом для Совета по медиации с турецкими институтами в этой сфере.

Йылмаз сказал, что Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA) было создано в 1992 году при Министерстве иностранных дел Турции. В настоящее время он действует при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики.

Он отметил, что у TIKA 62 офиса сотрудничества в 60 странах мира. При этом налаживаются отношения с различными центрами разработки примерно в 100 странах мира.

Бакинский программный координационный офис организации действует с 1994 года, а с 11 августа 2021 года его возглавляет Ф. Йылмаз. Проекты реализуются на единовременной основе в виде малых грантов, с особым упором на сотрудничество с правительственными и неправительственными структурами Азербайджана в области сельского хозяйства, туризма, развития институциональной инфраструктуры, экономической, технической, социальной, культурной и медицинской деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Mediasiya Şurası ilə TİKA arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

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