Совет по иностранным делам ЕС обсудил сотрудничество со странами ВП

Совет по иностранным делам Европейского Союза (ЕС) по сотрудничеству со странами Восточного партнёрства ЕС провел неформальную видеоконференцию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Латвии, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с оказанием поддержки ЕС странам Восточного партнёрства в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и с подготовкой ожидаемого саммита Восточного партнёрства.

Министры обменялись мнениями о развитии ситуации в связи с международной реакцией на пандемию COVID-19 и в отношении ухудшения ситуации с безопасностью в Ливии.

Была выражена поддержка солидарности ЕС с восточными соседями в борьбе против распространения коронавируса, а также вызванными им последствиями.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс указал, что проведение саммита Восточного партнёрства в июне в Брюсселе был бы хорошим сигналом Восточному партнёрству ЕС.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.