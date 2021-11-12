Совет глав правительств СНГ принял 16 документов по экономическому сотрудничеству

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, принято 16 документов.

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи, принято 16 документов.

Как этом передает Report со ссылкой на сообщение Исполкома СНГ.

В числе принятых документов Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, Комплексный план мероприятий на 2021–2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года и План мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия, Решение о Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года.

Планируется, что следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в мае 2022 года в Казахстане.

Отметим, что в ходе заседания премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ответ на выступление вице-премьера Армении Мгера Григоряна отметил, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией и подписанию мирного соглашения с признанием территориальной целостности двух государств в рамках границ, признанных на международном уровне. Асадов заявил, что Баку выступает за скорейшую делимитацию и демаркацию границы между Азербайджаном и Арменией в рамках норм международного права. "Азербайджан никогда не претендовал на чужие территории, но и пяди своей земли никому не отдаст".

Касаясь восстановительных работ в Карабахе, Асадов сказал, что в этом году было затрачено 1,3 млрд долларов государственных средств, в 2022 году в госбюджете предусмотрены расходы в таком же размере.

По его словам, одной из основных проблем, мешающих восстановлению освобожденных территорий, являются минные поля. На данный момент от мин очищено 20 тыс. га территории: "Точность минных карт по трем районам, которые предоставила Армения Азербайджану, составляет менее 25%. На минных полях подорвались 167 граждан Азербайджана, из которых свыше 30 погибли", - подчеркнул премьер-министр.