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    Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России

    Весной в Узбекистане пройдет СМИД СНГ

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил сегодня в Минске на заседании совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    Также весной в Узбекистане пройдет совет министров иностранных дел СНГ.

    По словам С.Лебедева, сейчас идет активный процесс согласования документов и формирования на их основе повесток дня очередных заседаний совета министров иностранных дел и совета глав правительств стран СНГ. При этом он уточнил, что СМИД состоится в Узбекистане 7 апреля, а СГП – 26 мая в России.

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