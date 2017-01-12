Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России.

Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщил сегодня в Минске на заседании совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Также весной в Узбекистане пройдет совет министров иностранных дел СНГ.

По словам С.Лебедева, сейчас идет активный процесс согласования документов и формирования на их основе повесток дня очередных заседаний совета министров иностранных дел и совета глав правительств стран СНГ. При этом он уточнил, что СМИД состоится в Узбекистане 7 апреля, а СГП – 26 мая в России.