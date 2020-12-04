Назначен новый генеральный секретарь ОБСЕ

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ официально назначил генеральным секретарем организации германского дипломата Хельгу Шмид

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ официально назначил генеральным секретарем организации германского дипломата Хельгу Шмид. Как передает Report, об этом сообщило в пятницу председательство Албании в ОБСЕ в Twitter.

СМИД ОБСЕ также назначил директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) итальянского правозащитника Маттео Мекаччи.

Совет также назначил верховным комиссаром по делам национальных меньшинств бывшего главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, а представителем по вопросам свободы СМИ португальского дипломата Марию Терезу Рибейру.

Посты генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, представителя по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств были вакантными с 18 июля 2020 года. Назначение четырех новых представителей ОБСЕ требовало консенсуса всех 57 государств-участников.