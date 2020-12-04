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Назначен новый генеральный секретарь ОБСЕ

Назначен новый генеральный секретарь ОБСЕ Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ официально назначил генеральным секретарем организации германского дипломата Хельгу Шмид
Внешняя политика
4 декабря 2020 г. 16:45
Назначен новый генеральный секретарь ОБСЕ

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ официально назначил генеральным секретарем организации германского дипломата Хельгу Шмид. Как передает Report, об этом сообщило в пятницу председательство Албании в ОБСЕ в Twitter.

СМИД ОБСЕ также назначил директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) итальянского правозащитника Маттео Мекаччи.

Совет также назначил верховным комиссаром по делам национальных меньшинств бывшего главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, а представителем по вопросам свободы СМИ португальского дипломата Марию Терезу Рибейру.

Посты генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, представителя по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств были вакантными с 18 июля 2020 года. Назначение четырех новых представителей ОБСЕ требовало консенсуса всех 57 государств-участников.

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Версия на английском языке Helga Schmid becomes new OSCE Secretary General

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