Совет глав государств СНГ принял ряд решений в области обеспечения безопасности

На проходящем в Астане 14 октября Совете глав государств СНГ принят ряд решений в области обеспечения безопасности стран Содружества.

На проходящем в Астане 14 октября Совете глав государств СНГ принят ряд решений в области обеспечения безопасности стран Содружества.

Как сообщает Report со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, лавы государств подписали Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции. Документ разработан в целях выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью.

Согласно документу, страны Содружества будут оказывать друг другу правовую помощь по делам о коррупционных правонарушениях, обмениваться оперативной информацией, нормативными документами, разрабатывать соответствующие программы, проводить подготовку и повышение квалификации кадров.

Также на Совете была утверждена Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы. Мероприятия Программы предполагают совершенствование организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, подготовку и проведение совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение терроризма и экстремизма, информационно-аналитическое и научное обеспечение деятельности государств – участников СНГ в этой сфере, развитие кадрового потенциала компетентных органов.