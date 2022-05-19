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Генсек: Совет Европы сотрудничает с Азербайджаном в вопросах защиты прав женщин

Генсек: Совет Европы сотрудничает с Азербайджаном в вопросах защиты прав женщин Совет Европы сотрудничает с Азербайджаном в вопросах защиты прав женщин и борьбы с домашним насилием.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 12:41
Генсек: Совет Европы сотрудничает с Азербайджаном в вопросах защиты прав женщин

Совет Европы сотрудничает с Азербайджаном в вопросах защиты прав женщин и борьбы с домашним насилием.

Как передает Report, об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в ходе онлайн-выступления на мероприятии, посвященном "Роли парламентов в борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием".

"Насилие в отношении женщин должно всегда быть в центре наших обсуждений. Каждое государство, каждая организация должны на постоянной основе бороться с насилием. Азербайджан предпринимает позитивные шаги в этом направлении", заявила генсек СЕ.

Она отметила, что Азербайджан реализует различные проекты для защиты прав женщин и помощи жертвам домашнего насилия.

Пейчинович-Бурич подчеркнула важность принятия Стамбульской конвенции. По ее словам, ратифицировавшие эту конвенцию страны совершили огромные шаги вперед в борьбе с насилием в отношении женщин.

"Мы надеемся, что Азербайджан тоже ратифицирует Стамбульскую конвенцию", - заявила генсек СЕ.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası: "Azərbaycan qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində müsbət addımlar atır”
Версия на английском языке Secretary-general: Council of Europe cooperates with Azerbaijan in protecting women’s rights

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